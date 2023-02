José Feliz Almonte, de 50 años de edad fue secuestrado el 1 de febrero, en Puerto Príncipe y es oriundo de Santiago. Tiene 15 años viviendo en el vecino país.

SANTO DOMINGO.- Los familiares y amigos de un hombre de nacionalidad dominicana que supuestamente fue secuestrado en Haití, dicen estar desesperados debido a que no tienen noticias de su pariente a nueve días de su desaparición.

José Feliz Almonte, de 50 años de edad fue secuestrado el 1 de febrero, en Puerto Príncipe y es oriundo de Santiago. Tiene 15 años viviendo en el vecino país.

De acuerdo a una hija del dominicano, Josely Almonte expresaron que los secuestradores no se han comunicado con ellos y que las autoridades de República Dominicana no ofrecen información para no entorpecer las investigaciones.

Según familiares los individuos solicitan la suma de medio millón de pesos para poder liberar a Feliz Almonte.

“Todavía no tenemos ninguna respuestas a nueve días del secuestro… ellos no se han comunicado con nosotros, ni las autoridades nos dan detalles de los avances del caso, ya que le dicen que la información es reservadas y que no pueden entrar en detalles porque pueden poner en peligro la investigación”, expresó una de sus hijas a Noticias SIN.

Dicen además, “nos encontramos desesperados, no sabemos cómo se encuentra nuestro padre, ya que no nos han enviado prueba de que está vivo”.