“Quiero precisar que dicho registro no implica regulación, quiero que eso quede claro, saber dónde están, quienes son no quiere decir regulación son procesos totalmente diferentes e identificar al ciudadano que reside en República Dominicana de manera irregular porque de los que están de manera regular se tiene control sobre ellos. Los que están de manera irregular no se tiene control sobre ellos”, dijo.

Agregó que el apoyo de todos los sectores es fundamental para el avance y el desarrollo del país porque sin seguridad no se puede resguardar las fronteras y, por ende, tampoco garantizar la soberanía.