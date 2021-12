El comportamiento de estas llegadas generó un estimado de ingresos de divisas de US$575 millones.

Santo Domingo.-El ministro de Turismo, David Collado, dijo este domingo que la recuperación de ese sector registró la llegada de 4,263,259 visitantes no residentes en los últimos once meses de este año y un histórico de 519,349 sólo en noviembre.

Informó que durante el undécimo mes del presente año se registró una mejora de 197% respecto al mismo periodo del 2020, siendo 12% superior a noviembre 2019, e incluso, posicionándose 7% por encima de noviembre 2018.

El ministro Collado destacó que a la fecha se ha recuperado el 73% de los no residentes recibidos de enero a noviembre del 2019.

“Cada vez este proceso de recuperación de nuestro turismo es más sólido y evidente, como lo muestran estos número que le presentamos en el día de hoy”, dijo el funcionario, quien también vaticinó un cierre “formidable” de este año con la llegada de turistas.

Detalle de la recuperación de los no residentes vía aérea

La llegada de no residentes del 2021 fue en un 82% de extranjeros (424,560 no residentes que no nacieron en República Dominicana) y el 18% restante de dominicanos (94,790 no residentes que nacieron en República Dominicana).

Por puerto de entrada, destaca la participación de mercado que sigue ganando el Aeropuerto de Punta Cana, que con un 53% del total de llegadas de no residentes durante noviembre 2021, se encuentra 16% por encima de los niveles de noviembre 2019. Los tres principales aeropuertos dominicanos están recuperados en términos de llegadas de no residentes (Punta Cana, Las Américas y El Cibao).

El desmonte internacional de las restricciones migratorias ha contribuido en gran medida a la senda de recuperación del turismo dominicano.

Características de los turistas vía aérea- noviembre 2021

El 60% de los turistas procedió de 3 países diferentes (Estados Unidos 39%, Canadá 11% y Rusia 10%). La estadía promedio de los turistas extranjeros fue de 9 noches, explicada principalmente por los estadounidenses. Por otro lado, los dominicanos ausentes registraron una estadía de 16 días, mientras la de los turistas europeos se ubicaba en 10 noches.

Los turistas llegados en noviembre 2021 fueron en un 23% de nacionalidad estadounidense, un 61% se alojó en hoteles (el 73% de los no residentes extranjeros se alojó en hotel), y el 53% llegó por Punta Cana.

Segmentación de turistas extranjeros en noviembre 2021

El 32% de los extranjeros no residentes recibidos estuvo compuesto por adultos que viajaron solos por un promedio de 9 noches, alojados principalmente en hoteles (76%) en La Altagracia y El Gran Santo Domingo (69%) por motivo de recreo (82%).

Por otro lado, los aventureros representaron el 27% del total, con estadía promedio de 9 noches, alojados principalmente en hoteles (74%) de La Altagracia y El Gran Santo Domingo (77%) por motivo de recreo (83%).

El turismo familiar explicó el 27% del turismo del penúltimo mes del 2021 con estadía promedio de 8 noches, alojados principalmente en hoteles (741%) de La Altagracia y El Gran Santo Domingo (77%) por motivo de recreo (90%).

Por último, los seniors concentraron el 15% del influjo de turistas de noviembre 2021 con la mayor estadía promedio de los cuatro segmentos (10 noches), alojados principalmente en hoteles (71%) de La Altagracia y El Gran Santo Domingo (74%) por motivo de recreo (83%).

Espacio aéreo

Estimaciones preliminares del Ministerio de Turismo sugieren que el total de vuelos comerciales entrantes a la República Dominicana en noviembre 2021 fue de 4,222 con una ocupación promedio de 79%. Durante el undécimo mes del año se recibieron aproximadamente 131 aerolíneas provenientes de 167 aeropuertos diferentes ubicados en más de 50 países.

Llegadas marítimas

Luego de realizar 51 operaciones de cruceros ─hechas por 35 buques y 15 líneas de cruceros ─ en octubre 2021 un total de 61,915 cruceristas únicos entraron a aguas dominicanas (80% más que en septiembre). Estos resultados contrastan notoriamente con los de octubre del presente año, mes en que se registró la entrada de solo 15 cruceros de 6 líneas diferentes.

Estos cruceristas de noviembre 2021 llegaron a los puertos de La Romana, Amber Cove, Samaná, Santo Domingo y al fondeadero de Isla Catalina ─durante octubre solo 2 de estos puertos recibieron cruceristas─.

Las operaciones del ferry se reactivaron durante el mes de análisis y finalizaron con la llegada de 1,674 extranjeros al puerto de Sans Souci.