PUERTO PLATA.- Este viernes el presidente de la República, Luis Abinader, reconoció que existe lentitud en algunos procesos, como la construcción de obras, alegando que de esta forma son más "transparentes" y que continuará las obras positivas de sus predecesores en el cargo.

"Una situación que tenemos es la lentitud. Muchas veces queremos hacer las cosas pero tenemos que seguir ciertos procedimientos, porque este gobierno está comprometido con la transparencia y muchas veces la transparencia hace que tengamos que durar un poquito más de tiempo porque es necesario", expresó.

Además, el mandatario agregó que la culminación de la primera etapa del santuario es parte de la continuación de sus predecesores, quienes iniciaron la obra.

"Inmediatamente tuvimos nuestras primera reuniones con el arzobispo Ozoria, nos comprometimos a continuar esta obra, a continuar, porque como presidente, no sólo está obra, si no que he decidió tener la política de Estado de continuar las obras que han hecho mis predecesores", dijo Abinader.

Aseguró que los trabajos para la segunda etapa del Santuario serán presupuestados para el año 2022 y podrían ser ejecutados por el nuevo ministerio de Vivienda y Edificaciones.

"Nosotros siempre estaremos apoyando la iglesia católica, contarán siempre con nuestro apoyo. Porque es necesario una sociedad que pueda desarrollarse eocnomientamente pero nunca será sostenible si no se desarrolla con valores".

Dicha obra fue iniciada en el Gobierno del expresidente Leonel Fernández, continuada e inaugurada por primera vez en el de Danilo Medina y concluida la primera etapa en esta gestión de Abinader.

Se estima que el valor de la obra supera los RD$300 millones, dinero que en su mayoría fue suministrado por el gobierno.