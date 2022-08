"Corro el riesgo de que pasen mis cuatro años y no haber aprobado ni siquiera un proyecto de ley, no por mi culpa sino por la burocracia del Congreso", lamentó.

SANTO DOMINGO.-Con cinco proyectos de ley sometidos y con la mayoria de ellos caducados por no ser aprobados en el tiempo requerido, el diputado y recién designado vocero de la Cámara Baja de la Fueza del Pueblo, Omar Fernández, dijo que la burocracia en muchas ocasiones "mata" las iniciativas de los legisladores, lo que considera una de sus "grandes decepciones" en el Congreso.

"Proyectos que considero que son importantísimos y, sin embargo, la burocracia dentro de la Cámara de Diputados a veces mata los proyectos", dijo el legislador durante la entrevista central de El Despertador.

Fernández criticó que es difcil que luego de someter un proyecto sea conocido de manera rápida, pero cuando tienes "suerte" llega a la comisión , luego al hemiciclo, allí debes "motivar la votacion de otros diputados" y luego cuando es aprobado en dos lecturas, el proyecto va al Senado, que cumple el mismo proceso, pero yo ahí no tengo mucho control porque yo no estoy en el Senado".

“Entonces, corro el riesgo de que perima el proyecto, porque me dan un año para que se apruebe, y si perime..., tengo que empezar todo desde cero y corro el riesgo de que pasen mis cuatro años y no haber aprobado ni siquiera un proyecto de ley, no por mi culpa sino por la burocracia del Congreso", concluyó el legislador.

En ese sentido, Fernández dijo que tiene varios proyectos para ser sometidos una vez más, ya que no fueron aprobados en el plazo acordado, a excepeción del controvertido proyecto para eliminar el impuesto a los productos de higiene íntima, el que se dio a conocer en la pasada legislatura.