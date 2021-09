La Onamet agregó que una onda tropical sobre la costa oeste de África con un porcentaje bajo de (10%) de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas y un porcentaje de 20% en 5 días.

SANTO DOMINGO.- La ONAMET informó que en horas de la tarde la vaguada que ha estado incidiendo sobre el territorio nacional se estará alejando de nuestra área de pronóstico a medida que transcurra el día, no obstante, los efectos del viento del este/sureste aportarán desarrollos nubosos para que se produzcan aguaceros locales con tronadas y ocasionales ráfagas de viento y en la madrugada sobre las regiones sureste, noreste, la parte norte de la cordillera Central y algunos puntos de la zona fronteriza.

Dijo que debido a una leve reducción en las lluvias, se discontinúan algunas provincias en los niveles de alerta meteorológica ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, al igual que inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra hacia las siguientes provincias:

"Vigilamos un área de baja presión ubicada A 160 kilómetros al sureste de Bans Carolina del Norte con un porcentaje (70 %) de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas y un porcentaje de 70 % en 5 días", comunicó.

Sostuvo que otra onda tropical localizada a unos 1,770 kilómetros al oeste/suroeste de las Islas de Cabo Verde, generando nubosidad y tronadas desorganizadas, posee un porcentaje alto (70%) de convertirse en un ciclón tropical durante las próximas 48 horas y un porcentaje de 90 % en 5 días.

Pronostico del tiempo:

Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado.

Santo Domingo Oeste: Nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: Nubes dispersas a medio nublado.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.

Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 30º C y 32º C, la mínima entre 23º C y 25º C.