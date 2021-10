Mientras que en avisos meteorológico están La Vega y Monseñor Nouel, debido a posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como, deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas

SANTO DOMINGO.-La Onamet informó que debido a una vaguada, después del mediodía y entrada la noche ocurrirán aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento hacia varios puntos de las vertientes: noreste, este, el litoral costero Caribeño, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Dijo que debido a las precipitaciones pronosticadas y las ocurridas, mantiene los niveles de alertas en las provincias San Cristóbal, Monte Plata, Azua, Puerto Plata, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, Santiago, San Juan, Elías Piña, San José de Ocoa y Dajabón; y bajo aviso se encuentran La Vega y Monseñor Nouel

Distrito Nacional: Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: Nublado después del mediodía con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: Nublados en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento ocasionales.

Santo Domingo Este: Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento.

Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 31º C y 33º C, la mínima entre 23º C y 25º C.