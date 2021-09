En su informe la Onamet indica también que el huracán Larry y la depresión tropical Mindy no representan peligro para el país.

SANTO DOMINGO.- Una onda tropical ubicada sobre el mar Caribe provocará aguaceros aislados y posibles tronadas hacia el noreste, sureste, cordillera Central y zona fronteriza del país, informó la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

Para mañana el reporte pronostica nublados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta estas zonas debido a la humedad que dejará la onda tropical.

En su informe la Onamet indica también que el huracán Larry y la depresión tropical Mindy no representan peligro para el país.

“En cuanto a las temperaturas se mantendrán calurosas como consecuencia de la época del año, por tanto, se le recomienda a la población, ingerir suficientes líquidos así como evitar la exposición al sol por periodos prolongados desde las 11:00 am hasta las 04:00 pm”, recomienda la Onamet.

Pronósticos locales

Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados.

Santo Domingo Oeste: Nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: Nubes dispersas a medio nublado con chubascos pasajeros.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas.

Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 32º C y 35º C, la mínima entre 24º C y 26º C.