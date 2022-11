Asegura las preguntas se hacen en el Censo para poder caracterizar la población según su estatus de vida.

SANTO DOMINGO.- La deserción de empadronadores reclutados para el X Censo de Población y Vivienda es cerca de 40% en algunas regiones, admitió la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Miosotis Rivas, directora de la ONE informó que alrededor de 233 mil personas se inscribieron como parte del reclutamiento, pero por diferentes situaciones no se presentaron al momento de iniciar el proceso.

“La planificación no quiere decir perfección, no son sinónimos”, aclaró Rivas al precisar que no es cierto que se estén contratando personas que no recibieron el entrenamiento.

Al aclarar tener conocimiento que los primeros día del Censo serian de ajustes, resaltó que de 25 mil empadronadores, 19 mil están reportando datos desde el pasado miércoles.

Rivas indicó que la tecnología les cede “ir monitoreando minuto a minuto, provincia por provincia”, situación que les permite la consistencia del dato y así se puede ir corrigiendo cualquier percance en el camino.

Reclamos por los viáticos

En lo referente al pago de los viáticos de los empadronadores, la directora de la ONE aseguró que se han pagado alrededor de 90 millones, no obstante, 13 mil personas no han ido a cobrarlo.

“Se depositó la nómina de los primeros cinco días de trabajo para los empadronadores”, informó Rivas, mientras que aclaró que los encargados de polígonos, provinciales y municipales llevan otro proceso en el tema de los pagos, debido a que el proceso es diferente.

Aseguró que la ONE tiene los viatico pagos hasta el 25 de noviembre y cuentas con todo el dinero para poder cumplir. “Ese dinero está ahí, ese dinero no está comprometido”.

Temor a responder las preguntas

En cuanto a temor de los ciudadanos a responder algunas preguntas que suelen ser capciosas, la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas respondió que la ONE no puede divulgar datos.

“Las preguntas se hacen para poder para poder caracterizar a la población según su estatus de vida”, respondió Rivas al momento que aclaró que la indumentaria que utilizan los empadronadores se encuentran en un centro de acopio y las personas están con un carnet con código QR, para verificar sus datos, por lo que los ciudadanos no deben sentir temor.

Explico que desde la pregunta 34 en adelante se debe responder por cada miembro del hogar, debido a que son datos específicos.

El proselitismo y las gallinas ponedoras

En lo referente al proselisto político mediante el Censo, Rivas explicó que hay cosas que se dan en las provincias que la ONE no puede manejar como el caso de las Pollitas ponedoras “yo no puedo controlar que no pase, ahora si pasa tengo que tomar la medida correctiva de lugar porque no es lo que estamos educando”.

Precisó que no teme a que el Censo sea politizado, pero “el riesgo hay que tomarlo lo importante es como lo manejas”, alegó.

Aclaró que las estructuras solo reciben órdenes de la ONE y, que, se firmó un acuerdo de confidencialidad que pasa por un filtro de consistencia de la calidad.

“A las gobernaciones y los comisionados se les ha pedido apoyo, pero solo ese es solo su rol. A ellos no se les pidió influir en temas técnicos”, aclaro la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas.

En ese mismo orden, informó que se han coordinados operativos conjuntos con la Policía para contrarrestar la inseguridad tras los atracos sufridos por algunos de sus empadronadores, así como que hubo dos robos de tabletas que se recuperaron de los cuales ya hay personas detenidas.