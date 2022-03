La institución licitará los equipos electrónicos pero también boletas físicas para no interrumpir el proceso por algún inconveniente con los equipos electrónicos.

SANTO DOMINGO.- La directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó que al asumir la responsabilidad del X Censo Nacional de Población y Vivienda tomó algunas medidas, en conjunto con el gobierno central, para mejorar la cobertura, calidad y tiempo de disponibilidad de los datos como el cambio de papel a tabletas para la recolección de la información.

Miosotis Rivas, durante su participación en la entrevista central de El Despertador, explicó que para realizar el levantamiento de los datos se tenía pautado utilizar boletas físicas, pero decidió utilizar dispositivos digitales para agilizar el proceso, con lo que estuvo de acuerdo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, a quien se reporta la dirección de la ONE.

Al ser cuestionada sobre el tiempo que tardan para difundir los resultados de las encuestas, Rivas explicó que pese a utilizar equipos electrónicos, no se resuelve del todo este problema, pero facilita el monitoreo y seguimiento en terreno, así como la disposición de los datos.

En este sentido, indicó que se trabaja en una forma de que aquellos indicadores que no requieran un proceso riguroso en la calidad de su medición, estén disponibles más rápido que el resto, pero, de todos modos, la institución que dirige espera tener los resultados los tres primeros meses del 2023.

A pesar de la digitalización del proceso, se tomará en cuenta algunos riesgos como la descarga de las baterías de los equipos, la inseguridad en algunos barrios, en otras cuestiones, por lo que también estarán licitando boletas físicas para hacer frente a estos inconvenientes.

Rivas dijo sentirse "esparanzada y optimista" con la realización del censo y espera hacerlo de calidad, por lo que la organización se empeña en poner "nuestros mayores esfuerzos por ser muy eficientes en la programación" de lo que sería la base para las encuestas de otras instituciones y que sirve para hacer inferencias sobre temas de interés para la sociedad en general.

Sobre la pertinencia del censo en estos momentos de crisis, la directora de la ONE indicó que este es una política priorizada dentro del presupuesto no solo nacional, sino también el plurianal del sector público. que "le permite al gobierno tener la mayor cantidad de información a nivel territorial y desagregada" de la población por lo que "el costo es mayor si no se hace", reflexionó.

Dentro de los cambios de esta gestión en la programación del censo, también se incluye la actualización de la cartografía nacional y su digitalización, así como el aumento de los días hábiles para el levantamiento de datos de 7 a 14, además serán días continuos no solo los fines de semana como se hizo en el pasado.

La preparación para el X Censo Nacional de Población y Vivienda se gesta desde el 2017 y se tenía planificado para el 2020, pero se postergó y su inicio se prevé para finales de este 2022, luego que el presidente Luis Abinader lo declarara de interés nacional en septiembre del año pasado.

Licitación

Rivas explicó que el proceso de organización del censo lleva varias licitaciones, en el caso de las tabletas no hay fecha concreta, porque una primera que se sometió en diciembre y por los conceptos para evaluarla no surtió efectos.

Actualmente el 21 de marzo, estarán aperturando el "Sobre A", que contiene ofertas técnicas y para el 5 de abril será el "Sobre B" con las ofertas económicas.

Rivas espera que la licitación no sea concedida a una sola persona, sino que sea dividida por lotes.