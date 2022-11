Víctor Romero indicó que invitar a que las personas no participen en el Censo es atentar contra el desarrollo de la nación

SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) entiende es un deber ciudadano que las personas abran las puertas de sus hogares a los empadronadores del X Censo Nacional de Población y Vivienda y suministrar los datos sugeridos.

“Necesitamos las informaciones para que todas las políticas públicas, para que todos los desarrollos privados tenga informaciones lo suficientemente fehaciente para poder ejecutar de manera eficiente el diseño que estén trabajando”, indicó Víctor Romero, director de X Censo, al momento que denunció que “invitar a que las personas no participen en el Censo es atentar contra el desarrollo de la nación”.

Al aclarar que los empadronadores no tienen que entrar a las viviendas, Romero precisó que solo será una persona por hogar y, que estará durante 14 días en el mismo sector junto a un supervisor.

En ese mismo orden, declaró que no tienen un mecanismo de validación para confirmar los datos que suministren las personas, por lo que deben confiar en las informaciones de cada individuo. “Lo importante es conocer la población independientemente de donde haya nacido”, consideró el director.

Las declaraciones fueron ofrecidas al ser entrevistado en el programa El Despertador que se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 de la Mañana por Color Visión, Canal 9.

El director de Censo aclaró que el levantamiento se hará mediante un dispositivo tecnológico que cuenta con tecnología GPS y, que, cualquier persona mayor de 15 años puede suministrar los datos a los empadronadores.

No obstante, aclaró que los empadronadores contarán con las boletas físicas como plan de contingencia en caso que se presente cualquier situación.

En ese mismo orden, informó que el cuestionario consta de 67 preguntas que se deben responder en unos 35 minutos y, que se estará trabajando los siete días de las semanas.

Sobre la inseguridad

Romero, precisó que al no tratarse de una labor coercitiva no cuentan con oficiales para asignar a cada empadronador, pero que se contará con patrullaje en las zonas durante el período del Censo.

No obstante, exhortó a la ciudadanía a cooperar con el Empadronamiento, ya que el Censo busca contar la población residente en un territorio y hacer proyecciones a futuro.

Sobre la oposición al Censo

Romero, precisó que no hay otros países que desarrollen otros mecanismos que sustituya el Censo y, en cuanto a los datos de los indocumentados, varias preguntas arrojaran el tema de la nacionalidad, aunque la ONE no pueden develar datos sobre personas sean migrantes o no.

Aclaró que se preguntará sobre la cédula para empezar a vinculan datos entre los registros administrativos y la data censar. “Apostamos a la convergencia de ese dato”.