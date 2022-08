Esta misión es compartida por el padre Lucas Perozzzi Jorge, quien tiene 20 años en Ucrania y narró a Noticias SIN lo difícil que es permanecer en un país que libra una guerra con su invasor ruso.

REDACCIÓN.- En medio del peligro e incertidumbre en el que se encuentra sumergida Ucrania tras la invasión rusa, religiosos de diferentes países, entre ellos dominicanos, aseguran que continuarán llevando ayuda humanitaria y espiritual a la invadida nación.

Mientras que el presidente Vladimir Zelenski envió un mensaje de aliento a su pueblo en el día 182 de la invasión rusa, denominada operación militar del Kremklin.

Es la expresión que mantiene firme el seminarista dominicano Joaquín Aquino, quien junto a religiosos de diferentes países permanecen en Ucrania, llevando ayuda humanitaria, a través de la agrupación “Rendenptoris Mater”.

Esta misión es compartida por el padre Lucas Perozzzi Jorge, quien tiene 20 años en Ucrania y narró a Noticias SIN lo difícil que es permanecer en un país que libra una guerra con su invasor ruso.

Al indicar que el apoyo material ha mermado, narraron además las dificultades que a traviesan los más jóvenes en esa nación.

“Los niños actualmente son los más afectados, porque me han informados siempre en verano tratan de hacer campamentos para ellos porque cada ciudad tiene un control… Mayores de 18 años que ya hicieron el servicio militar obligatorio pueden ser llamados para ir a la guerra, si están mal puestos lo pueden llamar y decirles mira ya que tú no quieres estar en tu casa o que no cumples el toque de queda entonces ven con nosotros”.

El seminarista Aquino, también hizo un llamado al pueblo dominicano para que colabore con el pueblo ucraniano.

Mientras que, al celebrarse este miércoles el 31 aniversario de la independencia de Ucrania, coincidiendo con seis meses de la invasión rusa, el presidente Vladimir Zelenki alentó a la nación a mantenerse en pie de lucha.

Joaquín Aquino, quien llegó hace dos meses al país a renovar su documentación, aseguró que partirá este martes hacia Kiev, donde continuará su vocación de servicio junto a los miembros de la agrupación religiosa Camino Neucatecumenal.