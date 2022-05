Otros residentes manifestaron que es necesario continuar con el esquema de vacunación y que la población cumpla con las medidas sanitarias.

SANTO DOMINGO.- Tras llamado del presidente Luis Abinader a que la población complete el esquema de vacunación como lo sugieren las autoridades de salud, los residentes de sectores populares del gran santo domingo tienen opiniones encontradas sobre la colocación de una cuarta dosis de refuerzo contra el Covid-19, mientras algunos consideran es innecesaria otros manifestaron que se debe continuar con las medidas sanitarias.

El señor Fausto Jiminián dijo tener su tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus y aseguró solo se colocará una cuarta si las autoridades lo establecen de manera obligatoria.

“Yo me he puesto tres pero yo no me voy a poner más pero si dicen que es obligatoria hay que ponérsela porque yo brego mucho en los bancos”

Otros residentes manifestaron que es necesario continuar con el esquema de vacunación y que la población cumpla con las medidas sanitarias.

“Yo me encuentro eso muy positivo, yo tengo la cuarta y si mañana sale la quinta yo me la pongo, porque tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás”.

“Yo tengo mi tercera y me voy a poner una cuarta, como ya no hay restricción eso es para que uno se proteja porque el covid está vivito”.

El pasado lunes el presidente Abinader se colocó su cuarta inyección de refuerzo y aseguró que el gobierno continúa vigilante a la incidencia de la pandemia.

Algunos ciudadanos consideraron que el gobierno debería continuar con las jornadas vacunación en los sectores populares