Santo Domingo.- Legisladores de distintas bancadas manifestaron que los diputados que están involucrados en casos de narcotráfico, le reviste la presunción de inocencia toda vez que no exista una condena acusatoria en su contra, aunque algunos consideran que los congresistas investigados deberían renunciar a los privilegios que reciben hasta tanto concluyan las pesquisas.

Y es que a excepción del diputado Miguel Gutiérrez, quien guarda prisión, otros cuatro legisladores asisten a trabajar a la Cámara de Diputados, pese a los señalamientos en su contra.

“Hasta que no se produzca una sentencia el congreso no puede tomar una decisión por adelantado, es decir el congreso no puede condenar sin antes que se haga una investigación y se produzca una decisión de la SCJ, que es la jurisdicción privilegiada reservada para los legisladores…mientras tanto todos los imputados son inocentes”, manifestó Elpidio Báez, diputado del PLD.

“Yo pienso que ese es un tema de la comisión de ética que debe tomar una decisión y por supuesto un tema partidario. Yo entiendo que los partidos involucrados en esta situación debe presentar la terna sobre ese particular, yo pienso que deben renunciar a todos sus privilegios hasta tanto no haya un veredicto final sobre esos datos”, expresó el diputado Hamlet Melo, del Partido Fuerza del Pueblo.

Aparte de Nelson Gutiérrez, quien guarda prisión en Estados Unidos, los diputados Héctor Feliz, Faustina Guerrero, Nelson Marmolejos Gil y Rosa Amalia Pilarte, son los otros congresistas a quienes el Ministerio Público le imputa cargos de lavado de activos y narcotráfico.