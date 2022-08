Durante su discurso, Abinader aseguró que el presupuesto de dos obras anunciadas por su gestión son menores a lo gastado en la ejecución de otras inauguradas en gestiones del PLD, específicamente el Metro y el parqueo de la UASD.

SANTO DOMINGO.- El miembro de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, dijo este que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no puede comparar la inversión de una obra ejecutada cuando la actual gestión "no ha hecho nada", posición respaldada por el vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez, quien indicó que ese partido hay que reconocer que "no todo se hizo bien".

"Tú no me puede decir que una obra cuesta tanto si tú ni la has comenzado", expresó Toribio al ser cuestionado en El Despertador sobre lo expresado por Luis Abinader durante su discurso sobre que el presupuesto de tres extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) es igual a lo gastado en el parqueo en la sede de dicha universidad, así como una reducción del 25 % por kilómetros en la construcción del metro de Los Alcarrizos comparado con la construcción de la línea principal, ambass obras ejecutadas bajo la gestión del presidente Leonel Fernández.

Toribio insistió que las actuales autoridades no pueden saber cuánto cuesta algo en la UASD, porque no han hecho nada, peso a ofrecer 10 facilidades para la casa de alto estudios.

“No me comparen cosas que no se han hecho con cosas que se hicieron”, expresó el político, al tiempo que advirtió que la veracidad de lo expresado por Abinader a los dos años de su mandato será evaluado en el futuro y no ahora cuando hay "solo picazos".

“Ya después veremos si en el futuro allá eso es verdad, pero mientras tanto, mientras usted no haya hecho nada no me compare”, sostuvo Toribio.

Por su parte, el miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, coincidió con Toribio al indicar que no se puede comparar una ejecución presupuestaria de una obra terminada y sus complejidades, con apenas un presupuesto.

“Estamos halando de comparaciones distintas", dijo el dirigente peledeísta al destacar no es posible establecer una semejanza en la construcción de un metro por debajo de la tierra con otro que se realiza por encima.

Jiménez aceptó "técnicamente" no es posible hacer la comparación, pero que se debe reconocer que "no todo se hizo bien" y como partido "tenemos que reconocer cuando no equivocamos", al tiempo que pidió al partido oficialista tener la "humildad" para hacer lo mismo con las "faltas en temas de institucionalidad" y mencionó la licitación de los libros digitales en Educación, casos de corrupción y la estafa millonaria al programa de Supérate.