SANTO DOMINGO.– La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), informó este miércoles a la ciudadanía, que por motivo a la Semana Santa el Sistema de Transporte Integrado Metro–Teleférico, operará en horario especial del jueves 06 al domingo 09 de abril y que además los ciclistas podrán transportar sus bicicletas en dicho sistema durante estos días de asueto.

En ese sentido, el horario de servicio durante la semana mayor será el siguiente:

Metro de Santo Domingo: Jueves Santo: De 6:00 a.m. a 10:30 p.m.

Viernes Santo a Domingo Santo: De 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Tomando en cuenta, que el Teleférico de Santo Domingo estará fuera de servicio hasta el domingo 09 de abril debido a trabajos de mantenimiento programado, tal y como la Opret lo ha informado, para facilitar el traslado de los usuarios se ha dispuesto de un servicio alternativo de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) sin costo adicional.

Par esto se informó sobre los siguientes horarios: Jueves Santo: De 6:00 a.m. a 10:30 p.m; Viernes Santo: De 8:00 a.m. a 9:00 p.m; Sábado Santo: De 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y Domingo Santo: De 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

La Opret informó también, que durante estos días de asueto se estará permitiendo a los ciclistas transportar sus bicicletas a partir del día jueves 06 de abril a las 2:00 p.m. hasta el domingo 09 al finalizar las operaciones. Normalmente, los ciclistas cuentan con facilidad los sábados, domingos y días feriados.