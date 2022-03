Dijo que lo correcto por la democracia es sellar que esa Procuraduía independiente no dependa de un hombre, de una presidenta o de una personalidad, sino de un sistema jurídico legal que lo establezca.

SANTO DOMINGO.- La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, consideró que al abandonar la mesa de las discusiones los partidos de oposición tratan de tumbar las negociaciones.

Dijo que lo que quieren es dialogar y buscar una solución, "miren la propuesta que él hace es quitándose poder, nadie está hablando de reelección aquí, nosotros no creamos el PRM para una reelección, luchamos por una democracia", manifestó Bosch.

"Yo creo y estimo muy importante la situación de la crisis, pero la crisis se resuelve con recursos y los recursos se ganan es haciendo más con menos dinero, y cuando no paramos la corrupción , no tenemos un procurador independiente, tenemos una posición política y no recursos para hacerlo", sostuvo.

Dijo que lo correcto por la democracia es sellar que esa Procuraduría independiente no dependa de un hombre, de una presidenta o de una personalidad, sino de un sistema jurídico legal que lo establezca.