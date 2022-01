Dijo que en el 2021 cerca de 220 denuncias fueron recibidas, de las que se han terminado 185 y algunas no eran de la incumbencia de la institución y quedaron cerca de 19 pendientes de concluir.

SANTO DOMINGO.- Para la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, ningún funcionario de este gobierno ha llamado a un juez ni a un amigo de la justicia para pedir un favor, "me lo dijeron a mi algunos funcionarios que trabajan en Fiscalía".

Entrevistada en el programa El Despertador, Milagros Ortiz Bosch resaltó, que la gente no entiende que ellos no son la justicia, la cual considera si es independiente, y que hay casos de denuncias que si se trata de delito penal o una violación de una ley de tipo administrativo grave, lo mandan a la Procuraduría General de la República.

"Hay algunas cosas que la gente no entiende, y oigo que porque no perseguimos, que los empleados del gobierno no están presos, no somos la justicia, investigamos y derivamos, si creemos que es un delito penal o una violación de una ley de tipo administrativo grave lo mandamos a la Procuraduría de la República y ellos hacen la investigación habilitada a la leyes", expresó.

Reiteró que ella no puedo ser la justicia, ni puedo tampoco darse cuenta la cantidad de presos preventivos que tiene el país, la cantidad de casos pendiente que tiene la justicia, "no interferimos absolutamente en nada que tenga que ver la justicia, es una linea de gobierno que tenemos que respetar", sostuvo.

Ortiz manifestó en la entrevista central de El Despertador que algunas de esas denuncias no eran de su incumbencia, porque son de campo personal y la descalificaron, aumentado en un 200 por ciento la que recibieron y contestaron.