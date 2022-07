Asimismo, el diputado negó que la legislación establezca borrón y cuenta nueva como se ha insinuado luego de quitar la retroactividad.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco dijo que conseguir que la Ley de Extinción de Dominio fuera aprobada fue una gran batalla. “Yo no había manejado un proyecto más difícil que ese, y mira que he lidiado con muchas situaciones difíciles”, reconoció.

Asimismo, el diputado negó que la legislación establezca borrón y cuenta nueva como se ha insinuado luego de quitar la retroactividad.

“No es cierto. Si tú adquieres un bien dice nuestra Constitución y tú no haces la debida diligencia, y tú no tienes ese bien debidamente adquirido, no importa que tú lo hayas adquirido ayer, tu bien no surte efecto de derecho como lo establece nuestra Constitución, y por lo tanto es un bien que es imputable, por lo tanto no hay impedimento para eso. Ahora bien, si el párrafo que nosotros quitamos, del artículo cuarto, párrafo dos. era un párrafo que evidentemente, yo no puedo, no soy quién para calificarlo, pero tenía muchos indicios de ser inconstitucional”, puntualizó.

Al referirse a los bienes incautados, incluyendo de aquellos que han sido extraditados, la vieja práctica de que la autoridad lo use quedará en el pasado y que los mismos estarán bajo la tutela del Ministerio de Hacienda.

“También logramos quitar la posibilidad de que la ley fuera reglamentada. ¿Qué implica eso? Tú sabes que a veces tú haces una ley ilegal y entre medio de una línea y otra, todos los que no les contradiga tú puedes retorcer la misma mediante la creación de un reglamento, entonces había un precepto en la ley originalmente aprobada, que daba la facultad de la creación de un reglamento, y nosotros también lo eliminamos y el país también lo ha celebrado”.

Al participar en la entrevista central del programa de televisión Encuentro Extra que se difunde los sábados de 7:00 am a 8:00 am, por Color Visión, con la conducción y producción del periodista Cristhian Jiménez, Pacheco calificó de buena la ley que promulgó el presidente Luis Abinader y que contribuirá a combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.