Residentes en El Almirante aseguran que al acudir con síntomas de cólera en busca de atención médica sólo son rehidratados, pero brigadas de salud no monitorean su evolución.

Por: Sandy Cuevas

Santo Domingo.- Pese a que las autoridades de Salud tienen localizado los barrios del Gran Santo Domingo donde se propaga el cólera y aseguran que investigan a las fuentes de contagios, los residentes de esos sectores demandan un seguimiento estricto a los pacientes y sus parientes, así como medidas sanitarias.

María Hernández acudió este jueves al Centro del Primer Nivel de El Tamarindo, en El Almirante, debido a que ha presentado durante cinco días diarrea, mareos y dolores abdominales, pero asegura que fue referida a la carpa médica sin recibir ningún tratamiento.

“La diarrea mía es frecuentemente y es una diarrea amarilla y me causa cólico no puedo estar lejos del baño”, expresó paciente con sospecha de Cólera.

Como Hernández otros residentes en El Almirante aseguran que al acudir con síntomas de cólera en busca de atención médica, sólo son rehidratados, pero brigadas de salud no monitorean su evolución ni verifican si hay otros afectados entre sus allegados.

“Ellos aquí a la casa no han venido y no han dado seguimiento al manejo del don y el ha tenido que movilizarse y como pueden ver ya él no está en la casa”, comentó el señor Alcibiades Rosario vecino de paciente con Cólera.

Ante la confirmación esta semana de siete casos, residentes de Villa Liberación, uno de los barrios más afectados, consideran que las autoridades deberían establecer un cordón sanitario en esa zona.

“Diarrea y vómitos en niños y gente grande y eso tiene que terminar porque queremos ver la limpieza”, comentó Minerva Pérez, Residente Tercera Etapa de Villa Liberación

A pesar de la insistencia de las autoridades sanitarias para que los comunitarios de Villa Liberación se coloquen la vacuna contra el cólera, solo cuatro mil 700 personas se han inmunizado.

Al menos 8 personas sospechosas de cólera en Villa Liberación, acudieron la mañana de este jueves a la carpa médica en busca de asistencia médica.