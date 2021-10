Rosado definió a Leslie como una mujer trabajadora, orgullosa y determinada en sus metas. “Cuando tenía un propósito lo perseguía y hacía lo necesario para que se cumpliera”, dijo.

SANTO DOMINGO.- El padre de Leslie Rosado, la arquitecta que perdió la vida a manos de un cabo de la Policía Nacional, dijo hoy que quienes mataron a su hija no merecen ser mencionados.

“Yo no quiero hablar de la escena del crimen de Leslie porque es tan mezquina, tan estúpida y tan irracional y miserable que no merece ni un segundo de comentario porque esos mediocres no merecen ni siquiera ser mencionados”, dijo el empresario en el Jardín Memorial donde será sepultada.

“He estado firme porque es que no lo he creído, una negativa estúpida, no estoy aquí de verdad”, dijo José Rosado, quien también aseguró que responderá por cualquier compromiso que haya dejado pendiente su hija.

Dijo que un día antes del suceso le dijo a Rosado que él terminaría un edificio que esta tenía en construcción y estaba en etapa 8/10, pero que esta le respondió “no le falta nada” y le dio las gracias rechazando la oferta.

El empresario dijo que la muerte de su hija le enseñó que “no hay que matarse tanto en la vida”.

