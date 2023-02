Estas declaraciones fueron ofrecidas por Anthony, mientras gestiona el retiro del cuerpo del niño en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

REDACCIÓN.- Consternado y en medio del dolor que arropa a Santiago por la muerte de un niño de 12 años que murió durante un incidente entre civiles y agentes policiales este domingo, su padre Anthony Martínez ofreció su versión de los hechos.

Según relató a Noticias SIN, el incidente se originó cuando miembros de la Policía Nacional se acercaron a Martínez, quien compartía junto a su familia y amigos en frente de una barbería que describió como "su casa" debido a que ya lleva 27 años con el negocio, y le comunicaron que la música de la bocina conocida como "quitipo", debía permanecer sonando "hasta que bajé la comparsa" del carnaval de Santiago y éste estuvo de acuerdo.

Martínez explicó que no pasaron 20 minutos cuando los agentes llegaron "arbitrariamente"; al intentar "hablar" con la Policía, dijo que le rociaron gas pimienta en los ojos y "eso me está picando, no veo, entonces yo me le acerco y me empuja. Yo le tiré un pescozón ahí saca la pistola que la tenía en la mano".

"Cuando veo la pistola yo le agarro el antebrazo y lo abrazo y nos vamos para el suelo y ahí como te dije disparó...me llevan detenido como hasta la 1 de la mañana, declaraciones van y vienen y mi niño ahí", expresó en llanto Martínez.

El papá de Donaly Martínez dijo que su hijo estaba a su lado sentado cuando pasó el incidente.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Anthony, mientras gestiona el retiro del cuerpo del niño en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).