SANTO DOMINGO.- Falleció este miércoles el padre salesiano Luis Rosario debido a varias complicaciones de salud, informó su Congregación.

Diversas personalidades, entre ellas el presidente Abinader, expresaron pesar por el fallecimiento.

El sacerdote dedicó la mayor parte de su labor pastoral a luchar a favor de la niñez y la juventud a través de la pastoral juvenil de la iglesia católica.

El padre Luis Rosario se ganó el cariño y respeto no sólo de los miembros de la Congregación Salesiana, sino de diversos sectores del país al haber dedicado parte de su vida a abogar por la protección a los niños y adolescentes a través de la Pastoral Juvenil.

Nacido en Moca el primero de enero de 1945, Rosario defendió “siempre el valor de la vida” y “será recordado siempre por su sensibilidad humano”, de acuerdo con su Congregación.

En un artículo reciente, el sacerdote había adelantado cómo quería que fueran sus exequias.

En ese escrito, pidió un ataúd lo más sencillo posible, sin honores ni mucha rimbombancia.

“No quiero flores (tal vez una o dos rosas). Los muertos casi se ahogan con una colección incontrolable de arreglos florales, costosísimos y de poco valor, si se usa la balanza del corazón. Ese dinero podría utilizarse para comprar alimento para tantos niños y niñas abandonados, acogidos, con grandísimo sacrificio, por gente que se han entregado a hacer de zánganos de padres irresponsables, por amor a la vida.

Acto seguido también dijo que le gustaría que:

“La gente que me acompañe hasta el lugar de mi último descanso, no vaya con traje, menos aún de color negro. Además del calor que hace en los cementerios, le daría demasiado caché al acontecimiento. Las camisas y los poloshirts son más cómodos y más “transparentes”; esto en relación a las actitudes sinceras de amistad. Que no se les ocurra tampoco llevar lentes de color oscuro; me huelen a hipocresía”.

El religioso además pidió al presidente que en lugar de decretar tres días de luto por su fallecimiento que mejor envíe al congreso un proyecto de ley que declare una amnistía para dar facilidades a personas sin documentos de identidad, entre otras.

Precisamente al enterarse del fallecimiento, el mandatario Luis Abinader lo describió como el Padre Orientador de la Juventud por su legado y compromiso con Dios desde la Pastoral Juvenil.

Lo propio hizo el ex mandatario Leonel Fernández quien afirmó que el padre Luis Rosario lo inspiró con su fe, trabajo y entrega a favor de la juventud.

Asimismo, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, afirmó que el sacerdote será recordado por su gran labor pastoral donde sirvió con amor a los jóvenes dominicanos.

La primera dama, Raquel Arbaje dio las gracias al padre Luis Rosario por ser inspiración de amor por la niñez y a la vez por sembrar la semilla del servicio.

De su lado, monseñor Víctor Masalles pidió a Dios que al acogerlo le dé un merecido premio por el inmenso trabajo apostólico realizado a su paso por la vida terrenal.

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, describió al sacerdote como como un ser humilde, amigable e inofensivo que compartió su vida con la juventud.

Para el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, la muerte del sacerdote Rosario deja un gran vacío no solo en la iglesia católica sino en toda la sociedad porque siempre estuvo al lado de las mejores causas.