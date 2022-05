Las personas interesadas en colaborar pueden contactarse a los teléfonos de sus padres el (809) 491-4050 y el (829) 903-0006.

SANTO DOMINGO.- Yunior Aguiar y Suleymi Nolasco, padres de la pequeña Erika Samira, piden ayuda para costear la operación a corazón abierto de la niña con apenas días de nacida.

El corazón de Erika Samira está afectado por varias condiciones que requieren una operación, por lo que sus padres solicitan la cooperación de las personas para intervenir quirúrgicamente a su pequeña, que también fue diagnosticada con Síndrome de Down.

“Hola, me llamo Erika Samira, tengo síndrome de Down, cardiopatía y soplo en mi corazón. Para poder estar mejor tienen que intervenirme y operarme a corazón abierto, ayuda a mis papis a que me vean crecer, amén”, reza el mensaje difundido en redes sociales y medios de comunicación.

Las personas interesadas en colaborar para que Erika Samira pueda recuperarse pueden contactarse a los teléfonos de sus padres el (809) 491-4050 y el (829) 903-0006. También ponen a disposición la cuenta de ahorros número 9604276096 del Banco de Reservas.