SANTO DOMINGO.- En medio del dolor por la partida del pilar de su familia, Johnny Ventura, los hijos y esposa del fenecido merenguero se enteraron de lo que El Caballo Mayor hacía con el dinero: pagaba universidades y realizaba otros tipos de ayuda.

“Ayer y antes de ayer me di cuenta qué hacía con el dinero que ganaba porque no fueron ni una ni dos ni tres las personas que se me acercaron a mí a darme las gracias, y a decirme que por mi papá tenían casa, que se habían graduado de la universidad. Mi papá le pagaba muchísimas cosas a muchísima gente que nunca nos dijo, ni nunca lo hizo saber”, dijo Jandy, en la primera misa (de un total de nueve) que se realizó en memoria de su padre.

La familia de la leyenda del merengue se va a encargar de seguir las buenas obras de Ventura, ya que Jandy, uno de sus hijos, dijo que están programando la creación de una fundación para continuar con las labores de altruismo que realizaba el intérprete de “El tabaco es fuerte”, y que ellos ni siquiera estaban enterados.

Jandy dijo que su mamá siempre les decía a él y a sus hermanos, que ella no sabía qué hacía Johnny Ventura con el dinero.

Su viuda, Nelly Josefina “Fifa” Flores dijo que “nosotros tenemos muchos testimonios de muchachos que graduados nos llevaban sus tesis donde ellos agradecen a Johnny Ventura el haberse graduado”.

El Caballo Mayor murió el pasado miércoles 28 de julio a causa de un infarto en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El velatorio se extendió por tres días, donde figuras del arte, política, empresarial y pueblo en general se dieron cita a acompañar a la familia Ventura en el doloroso proceso.

Los restos del papá del merengue, como lo han definido otros artistas, fueron sepultados pasadas las ocho de la noche de este sábado en el cementerio Cristo Redentor, donde llegaron miles de personas mostrando el cariño y respeto que sienten por el fenecido artista.