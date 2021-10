En medio del rechazo que provocó la filtración de un documento no oficial con propuestas para la Reforma Fiscal.

SANTO DOMINGO.- En medio del rechazo que provocó la filtración de un documento no oficial con propuestas para la Reforma Fiscal y los reclamos del sector empresarial para que se realice un pacto integral del Sistema Tributario, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, pidió esperar la posición del Gobierno, al tiempo que garantizó que no darán ningún paso que no sea para el bienestar del pueblo dominicano.

Al ser preguntado sobre los encuentros que encabezará el presidente Abinader con el liderazgo político, económico y social en aras de consensuar el proyecto de Reforma Fiscal, Paliza aseguró que "oportunamente se tocará ese tema".

"Ustedes tienen que entender siempre, que el Gobierno de Luis Abinader no propondrá nada que no sea lo más oportuno para el pueblo dominicano, que genere la mejor de las dinámicas y sinergias", precisó el ministro.

Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, manifestó, de forma previa, que la Estrategia Nacional de Desarrollo es un pacto fiscal, y aseguró que el mismo no puede apresurarse por la premura por la aprobación del Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2022.

Mientras, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) demandó este miércoles poner fin al “cortoplacismo en materia fiscal” y acogerse al mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que manda a discutir los pactos en el Consejo Económico y Social (CES).

En un comunicado de prensa, el gremio empresarial afirmó que es consciente de que el sistema tributario del país requiere actualizarse. Sin embargo, consideró que no es el momento para una reforma fiscal apresurada, la cual pondría un freno y constituiría un obstáculo para la recuperación.

“Es necesario poner fin al cortoplacismo en materia fiscal y acogernos al mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que indica que el Consejo Económico y Social es el espacio para la discusión y concreción de pactos entre las distintas fuerzas económicas y sociales que permitan la adopción de políticas que, por su naturaleza, requieren un compromiso del Estado y el concurso de toda la nación, como lo es el Pacto Fiscal”, indica el comunicado.