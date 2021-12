Las informaciónes que detallan las autoridades en el expediente acusatorio afirma que los contratos y resoluciones administrativas fueron realizadas por el acusado, Francisco Pagán Rodríguez, “sin un sustento legal que lo permitiera, en el entendido de la falta de personalidad jurídica y autonomía de la OISOE”.

SANTO DOMINGO.- El exdirector de la Oficina Supervisora de Ingenieros y Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, realizaba los contratos para el equipamiento de 56 hospitales a nivel nacional utilizando un supuesto poder especial emitido por el Poder Ejecutivo, con el cual representaba a la referida institución, se detalla en la acusación contra los señalados en la Operación Antipulpo.

No obstante, ese presunto poder es contradicho por la certificación No. 0709 de fecha 10 de noviembre del 2020, emitida por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la cual establece que, “en los archivos de la dicha dependencia, no existe registros ni constancias de poderes especiales” concedido por el entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez al acusado.

En ese sentido, las informaciónes que detallan las autoridades en el expediente acusatorio afirma que los contratos y resoluciones administrativas fueron realizadas por el acusado, Francisco Pagán Rodríguez, “sin un sustento legal que lo permitiera, en el entendido de la falta de personalidad jurídica y autonomía de la OISOE”.

La forma de Francisco Pagán Rodríguez justificar sus supuestas competencias en busca de emitir la resolución administrativa de equipamientos de forma directa a favor de Juan Alexis Medina Sánchez y su compañía Domedical Supply SRL, fue por medio de un “acuerdo de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) de fecha 8 de octubre del 2015”, dice el Ministerio Público.

Ante esta situación las autoridades se prestaron a realizar un análisis del referido acuerdo de colaboración y se pudo constatar que en el artículo segundo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) cedió a la OISOE la construcción, reparación y mantenimiento general de los centros hospitalarios.

Sin embargo, afirman las autoridades, en ningún lugar se estableció el equipamiento de estos, lo que refleja que Francisco Pagán Rodríguez, para favorecer a Juan Alexis Medina Sánchez y su compañía Domedical Supply SRL, “extralimita sus atribuciones y usurpa funciones que no le eran compatibles”.