Para Paraison la prioridad a nivel internacional es que cambie la mirada y el modelo a través de una gran conferencia para definir las responsabilidades de los autores influyentes en Haití.

SANTO DOMINGO.- El excónsul en Haití Edwin Paraison consideró importante que sea la República Dominicana que lleve la voz a los organismos internacionales sobre la situación que atraviesa el pueblo haitiano.

“Es importante que el presidente Abinader les ayude a cambiar la percepción sobre Haití en los organismos internacionales, que vean que sus políticas son un fracaso y si sigue como está se fortalecerá la crisis (sic)”, explicó Paraison al pregúntale sobre las posibles consecuencias que tendría la suspensión del viaje de Luis Abinader a la Asamblea de las Naciones Unidas.

En la Asamblea de la ONU se suponía que el mandatario dominicano tendría en su agenda el tema de crisis que sufre la vecina nación.

Para Paraison la prioridad a nivel internacional es que cambie la mirada y el modelo a través de una gran conferencia para definir las responsabilidades de los autores influyentes en Haití. “Se deben desmantelar las gangas y hacer elecciones que lleve a la instalación de autoridades legítimas”.

En cuanto al ex primer ministro de Haití Claude Joseph, entiende que el presidente Abinader le ha dado la importancia que no tiene al no contar con estructuras sólidas que lo posicionen como figura.

“Hay directores de opinión en RD y Haití que entienden que la prohibición de Abinader le ha hecho ganar puntos a Joseph”, “Parece que es un match que comenzó meses atrás, los medios son quienes los ha colocados en ese posición de relevancia (sic)”, respondió Paraison.

"No es figura política de relieve y no cuenta con apoyo del gobierno haitiano. No aparece como figura ni candidato", acotó el excónsul.

Cierre de las embajadas en Haití.

En lo referente al cierre de las embajadas, Paraison entiende que son medidas de las naciones para proteger a su personal local y diplomático.

"La semana pasada era imposible caminar en las calles de la ciudad donde están ubicadas las embajadas. No pueden exponer a sus funcionarios, son muchos los riesgos de traslados en ese tipo de situaciones de protestas", indicó Paraison al precisar que manifestante echan aceite en las calles para presionar a la población a mantenerse en las protestas y al gobierno de buscar solución a la crisis.

"Han bajado las violencias en las manifestaciones, pero siguen las protestas", acotó Paraison.

Consideró que el cierre del consulado dominicano ha afectado los movimientos de la diáspora, ya que es un puente para los viajes internacionales de los haitianos hacia otros países por la economía y la mayor cantidad de vuelos.

Paraison lamentó que el primer ministro Henry cancelara totalmente el viaje a la asamblea de la ONU sin ofrecer razones, aunque estará representado por el canciller haitiano.