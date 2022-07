"Si es aprobada como ley ordinaria siendo ley orgánica y es atacada ante el Tribunal Constitucional vamos a quedarnos sin ley a los meses de tenerla, y eso es algo que no nos podemos dar el lujo".

SANTO DOMINGO.- Ley de Extinción de Dominio que será presentada este lunes nuevamente al Senado con decenas de modificaciones, espera que sea aprobada como orgánica y no como ordinaria, dijo este lunes Joseph Abreu, Coordinador General de Participación Ciudadana.

Abreu manifestó en El Despertador que demandan que sea aprobada de manera orgánica, porque reúne las diferentes cualidades que requiere para que pase.

"Si es aprobada como ley ordinaria siendo ley orgánica y es atacada ante el Tribunal Constitucional vamos a quedarnos sin ley a los meses de tenerla, y eso es algo que no nos podemos dar el lujo".

En cuanto a los más de 30 modificaciones que se le ha hecho a la controversial ley, dijo que eran cambios que ya habían sido discutido y que simplemente se concretaron, "la mayoría de los cambios fueron de forma y lo valoramos mucho porque le da una coherencia principalmente habla o sostiene desde su objeto que no ataca el derecho a la propiedad porque no es derecho que no se ha configurado sino la extinción del dominio de una persona que tiene el dominio de un bien".

Sostuvo que en articulados siguientes se hablaba del derecho a la propiedad, "hablaba de que tenía derecho a apelación pero no se hablaba de un recurso de apelación, o sea hubieron muchos cambios de mejoras".

En general Participación Ciudadana valoró como positivo el manejo que le dieron los partidos políticos que llegaron a un consenso, debido a que fue una demostración de liderazgo.

Agregó que vieron como una pérdida el hecho de que se haya excluido la parte de restropectividad.