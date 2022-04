Algunos choferes dijeron que debido al alto costo de los carburantes, aprovechan el flujo de viajeros para incrementar el precio de sus pasajes.

Por Sandy Cuevas

SANTO DOMINGO.- En comparación con el Miércoles Santos, el flujo de pasajeros de hoy se duplicó en estaciones de autobuses que conducen a las distintas regiones y provincias del país.

Las guaguas que llegaba a la estación de 'Pintura' no daban abasto para abordar la gran cantidad de pasajeros, a pesar de las quejas por el incremento inesperado del costo del pasaje.

La pasajera Mayra Montero, expresó que están cobrando "ochocientos y nosotros no vamos paga Hondo Valle, vamos para el Cercado y ellos no nos quieren llevar".

“Si suben 100 yo no digo para no quedarme, pero eso no está bien”, dijo Francis Montero.

Similar situación sucedió en la parada del Cibao, donde viajeros abarrotaron la estación. En tanto choferes y controles indicaron que la concurrencia sobrepasó sus expectativas.

Aunque no expresaron frente a cámara, algunos choferes dijeron que debido al alto costo de los carburantes, aprovechan el flujo de viajeros para incrementar el precio de sus pasajes.