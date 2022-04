A pesar de las quejas de viajeros por el incremento del costo del pasaje, la cantidad de vacacionistas que desde tempranas horas de la mañana llegaron a la estación de autobuses.

SANTO DOMINGO.- A pesar de las quejas por los aumentos de precios y tarifas del transporte en algunas rutas, cientos de personas se aglomeraron este jueves en las diferentes paradas de autobuses interurbano del gran Santo Domingo para viajar a las playas y comunidades del interior del país para pasar en familia el asueto de Semana Santa.

Así lucieron las principales paradas de autobuses que conducen a las distintas regiones y provincias del país, en comparación con el miércoles; el flujo de pasajeros este jueves se duplicó en las estaciones según conductores.

A pesar de las quejas de viajeros por el incremento inesperado del costo del pasaje, la cantidad de vacacionistas que desde tempranas horas de la mañana llegaron a la estación de autobuses de “Pintura”, causo que se agotaran las unidades disponibles, lo que provoco largas filas.

“Nos están cobrando ochocientos y nosotros no vamos paga Hondo Valle, vamos para el Cercado y ellos no nos quieren llevar y al pasaje le aumentaron 200 pesos”.

“Si suben 100 yo no digo para no quedarme, pero eso no está bien”.

“Hoy van saliendo unas cuantas unidades gracias a Dios, eso es lo que esperamos que todas las guaguas viajen”.

“No como ante, pero más o menos porque usted sabe que las tradiciones ha ido bajando”.

“Se puede comer arroz y habichuela hoy, comparativo a los días de diciembre”

Aunque no expresaron frente a cámara, algunos choferes dijeron que debido al alto costo de los carburantes, aprovechan el flujo de viajeros para incrementar el precio de sus pasajes.