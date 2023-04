La defensa de ambos acusados aseguró que el testigo estrella del órgano persecutor, Raúl Girón, mintió a las autoridades con falsas declaraciones

Santo Domingo.- En la audiencia preliminar que se le sigue a los imputados en los casos Coral y Coral 5G, la defensa de la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, asegura que desmontaron las pruebas aportadas por el Ministerio Público, ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Mientras el órgano acusador reitera que posee pruebas suficientes para enviar a los acusados a juicio de fondo.

“24 meses he tenido que vivir y mantener a mi esposa y a mis dos hijos, pidiendo”. Así inició el imputado Tanner Flete su exposición ante el Tribunal, quien es hijo de pastora Rossy Guzmán, aseguró que es inocente de las acusaciones que le formula el Ministerio Público.

“Pidiendo porque yo lo que era cabo de la PN y un taxista y a lo que mi mamá me enseño fue a trabajar…El 24 de abril cuando tocaron mi puerta me sentí lleno de impotencia y el atropello que he tenido que soportar en una cárcel de máxima seguridad por un caso que no he hecho apelo a usted”, puntualizo.

En ese sentido, pidió a la jueza Yanibet Rivas valorar su caso.

“Yo no puedo pagar 531 dólares que me están obligando a pagar con mis cuentas cerradas con mi nombre manchado”.

“Estamos solicitando que se dicte un auto de no ha lugar contra Rossy y Tanner, un muchacho de 22 años que tiene dos años preso solo por el interés del MP de lograr que su madre diga cosas que ella no sabe”, manifestó la abogada defensora.

La defensa de ambos acusados aseguró que el testigo estrella del órgano persecutor, Raúl Girón, mintió a las autoridades con falsas declaraciones, por lo que solicitó la suspensión de la persecución penal contra sus clientes.

“Ahí comprobamos no con pruebas depositadas por nosotros sino con las mismas pruebas depositadas por el MP que Giron es un mentiroso un hablador todo lo que dijo esas declaraciones son falsas”.

En tanto, el Ministerio Público aseguró que existen elementos de pruebas para enviar a los acusados a juicio de fondo.

“Es su derecho de argumentar lo que quieran, sin embargo la realidad es que todos sus argumentos de hoy son solo palabras, no pudieron contrarrestar las pruebas del MP”.

El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción según el Ministerio Público operó en el Cusep, el Cestur) y Conani.

La audiencia continuará el próximo viernes a las 9 de la mañana, donde se tiene previsto que las defensas del general Adán Cáceres y otros dos imputados presenten sus conclusiones, para luego dar paso a las réplicas del MP.