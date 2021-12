Asimismo, indicó que el ex presidente de la República, Danilo Medina, debe ser investigado, al indicar que es imposible que no tuviera conocimiento de los supuestos actos que hacía su hermano Alexis Medina.

SANTO DOMINGO.- Los 10 millones de pesos que supuestamente devolvió al Estado el ex director de la OISOE, Francisco Pagán, tras haber admitido que adquirió bienes y dinero que no le pertenecían, no son ni la cuarta parte de lo que el también imputado en la Operación Antipulpo sustrajo durante su gestión en esa institución, de acuerdo con la vocera de Participación Ciudadana, Leydi Blanco.

Asimismo, indicó que el ex presidente de la República, Danilo Medina, debe ser investigado, al indicar que es imposible que no tuviera conocimiento de los supuestos actos que hacía su hermano Alexis Medina, señalado como el principal imputado en el caso Antipulpo, y otras dos hermanas.

Se recuerda que en el expediente que presenta la acusación formal y que dio a conocer el Ministerio Público, dice que Francisco Pagán, imputado en el caso Antipulpo y exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), admitió que es responsable de adquirir bienes y dinero que no eran de su pertenencia, los cuales devolvió al Estado.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) indica que entre las devoluciones hechas por Pagán está incluida la suma de RD$10,000,000.00.

El exfuncionario también afirmó ante la Pepca que su situación financiera era difícil tras unas inversiones fallidas que había realizado y las cuales lo habían llevado a la quiebra, esto al ser cuestionado sobre la adquisición de un apartamento en la Torre Residencial Alco Paradisso, ubicada en la calle José Aybar Castellanos, La Esperilla.