Al ser cuestionado que en que le afecta que el Gobierno aprueba la reelección, debido a que su padre se oponía a la misma, el funcionario manifestó que la política es dinámica no estática.

SANTO DOMINGO.-Luego de que el presidente Abinader llamara este domingo a la unidad para mantener el poder en el 2024 y dijera en su discurso repetidas veces que “no miren pa’ trá”, el director del Gabinete de Políticas Sociales explicó por cuál motivo es que hay "que mirar pa’ lante".

"Tu no puede mirar para atrás porque lamentablemente hubo un gobierno que si bien es cierto, en ciertas formas hizo algunos cambios en la sociedad, porque no todo puede ser malo, pero tuvo desaciertos fundamentales, aquí practicante se olvidó del Estado dominicano, lamentablemente el erario público fue desfalcado, todos los casos que tiene hoy día la Procuraduría General de la República, entonces eso no puede pasar en un partido político", expresó en el programa El Despertador.

"Es un movimiento permanente, anteriormente el problema que existía era que las libertades públicas estaban muy restringidas, en este caso la Constitución permite a los presidentes una reelección consecutiva, si eso está puesto en la Constitución obligatoriamente tenemos que apoyar nuestro partido, entonces sería un contrasentido en un partido no tener lo que dice la Constitución de la República, entonces nosotros tenemos lo mismo una reelección consecutiva", indicó.

Agregó que lamentablemente lo que estaba pasando anteriormente no estaba llevando a República Dominicana por un buen camino, que un país necesita planificación, sobre todo un partido unificado.