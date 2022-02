SANTO DOMINGO.- La directora de persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice, informó que desde este miércoles están investigando como un hecho criminal el incidente en el que la reconocida bailarina Patricia Ascuaciati resultó atropellada en un confuso accidente de tránsito.

“Desde ayer, en el mismo momento en que el Ministerio Público tuvo conocimiento de la denuncia, la investigamos como un posible hecho criminal; no como un accidente”, respondió la Procuraduría General de la República a Noticias SIN.

Ascuasiati continúa ingresada en la Plaza de la Salud, donde está ingresada en estado delicado.

Según narró Rafael Antonio Alfau, primo de Ascuasiati, su familiar viajaba en su vehículo junto a su colega Marylouise Ventura, en Villa Altagracia, pero era Ventura quien manejaba el vehículo.

Indicó que algunas de las personas que estuvieron en el lugar al momento del incidente narraron que Ascuaciata se desmontó del vehículo y al pararse en frente le pidió a su compañera que le diera el volante, pero esta última se negó.

La maestra de la danza será sometida este jueves a una segunda cirugía, luego de que el accidente aun no aclarado le dejó varias heridas de gravedad que la mantiene en cuidados intensivos.

Versión de Marylouise Ventura

Un audio en el que la bailarina Marylouise hace referencia al incidente, donde intenta explicar lo sucedido a una persona de quien se desconoce su identidad o cercanía.

“Lo único que yo te puedo decir es que las cosas suceden. No fue culpa mía, era su vehículo y yo hice lo que ella quería que yo hiciera. Ella quiso que yo dejara de manejar. Ella quería manejar…eso no te lo puedo explicar así…y se me plantó delante del vehículo en lo que yo estaba saliendo del vehículo. Su propio exmarido me dijo, así es Patricia. Yo estoy al lado de la carretera, tratando de salir…ese no es mi carro, para poner el parking, estoy acostumbrada arriba y estaba abajo…ella había tenido una caída, me dijo tú me vas a arrollar y se cayó, eso fue lo pasó. En lo que estoy colocando el parking. La gente me dice que moviera el carro, pero ella estaba debajo. La sacamos…ella tenía la nariz con sangre, se le jodió la cadera”, comentó entre sollozos.