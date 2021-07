Relata el MP que el equipo instalado por “First medical by Guzmán SRL”, tanto por su incapacidad de respuesta como por la falta de insumos, la adecuación correcta del espacio, entre otros.

SANTO DOMINGO.- Las presuntas irregularidades develadas mediante la Operación Medusa, por la que el exprocurador Jean Alain Rodríguez se encuentra detenido, obstaculizaron la modernización de la capacidad de las autoridades para realizar análisis forenses, ya que según la PEPCA fueron desviados más de 47 millones de pesos de los recursos destinado a comprar equipos.

Según la acusación del MP, en fecha 24 de mayo del 2016, el entonces procurador Francisco Domínguez Brito solicitó al presidente de turno Danilo Medina, estableciendo que dentro del Proyecto de Desarrollo y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 9-1-1, era necesario contar con un laboratorio de análisis de ADN y para lograr tales fines se necesitaba un millón de dólares, con el objetivo de que el INACIF pudiera realizar dichos análisis.

El 03 de agosto del 2016, el director del INACIF Francisco Gerdo, solicita el ex procurador Jean Alain, la contratación de un asesor para que forme parte del equipo de profesionales que estarían a cargo de los servicios de laboratorio de ADN, proponiendo a Eillen Riego, quien llevaba 19 años de experiencia en la materia.

Transcurrido el tiempo y en el cambio de mando, en enero del 2017, el imputado Jonathan Joel Brea, en su calidad de Director Administrativo y financiero informó al director del INACIF que recibiría la visita del “Dr. Rafael Sánchez”, presunto experto en ADN, quien supuestamente fue recomendado por agencias internacionales.

Al ser recibido de inmediato señala la acusación del MP este recomendó la adquisición de un “equipo o método de identificación rápida de ADN de última generación”, ante la necesidad de contar con un equipo de análisis forense, la encargada de serología y ADN del INACIF Mariela Sánchez, levantó un informe sobre su visita, donde realizó “varios reparos” a las recomendaciones realizadas por el doctor Sánchez, dicho informe dice la PEPCA fue enviado al Jonathan Brea, para que el equipo cumpla con las especificaciones, estando a la altura de la prueba científica forense que se desea.

Un año después en enero del 2018, la PGR realizó una licitación para la contratación de equipos e insumos para la puesta en marcha del laboratorio de identificación de ADN, resultando contratante “Rowel Guzmán Martínez por “First Medical Depot by Guzmán SRL” como proveedor por un monto de más de 47 millones (RD$47,501, 890), el cual fue pagado en varias partidas, por lo que detalla la Fiscalía, la PGR no tomó en cuenta las recomendaciones del director del INACIF por lo que Jonathan Brea procedió a comprar el equipo sugerido por el dr. Rafael Sánchez en su informe.

En septiembre del 2019, el director del INACIF, remitió al exprocurador Jean Alain Rodríguez Vía Rafael Stefanno Cannó “Un informe técnico de Laboratorio de AND Forense”, una vez se habían instalado los equipos y se había desembolsado el primer pago.

Relata el MP que el equipo instalado por “First medical by Guzmán SRL”, tanto por su incapacidad de respuesta como por la falta de insumos, la adecuación correcta del espacio, entre otros.

La empresa proveedora informa al INACID que procederá a cambiar el equipo, el cual quedó en espera de instalación y esto así según la solicitud de medida de coerción porque la empresa First Medical By Depot SRL “No tiene ni tuvo la capacidad de instalación de dicho equipo, pues nunca estuvo a la altura de los requerimientos planteados desde el 2016”, lo que corresponde una estafa contra el Estado, pues se adjudicó el contrato a una empresa que vendió un equipo que no correspondía a las necesidades del INACIF en la solución de casos de ADN, a pesar de contar con más de un informe previo sobre las necesidades más las especificaciones requeridas.

Indica además que una comunicación de junio del 2020, firmada por el ingeniero Cerdo, enviada al ex procurador, mediante la cual da fe de la recepción satisfactoria del equipo, dice la Pepca que no se corresponde con la realidad, pues la misma a pesar de ser firmada por el ingeniero Gerdo, no fue elaborada por el, y le fue entregada en una fecha distinta a la que se indica, específicamente una semana antes del cambio de gestión. Destaca que a la fecha el INACIF no cuenta con el equipo de análisis de ADN a pesar de haber pago la alta suma de dinero.