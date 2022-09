"Tampoco permitir que se esté agotando el tema de los gastos farmacéutico".

SANTO DOMINGO.-El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, consideró este martes que el cobro de copagos deben ser eliminado, "nosotros no podemos mantener un gasto de bolsillo tan alto".

Asimismo dijo que tampoco se puede seguir permitiendo que los padres no sean parte el núcleo familiar y que haya que pagar aparte.

"Tampoco permitir que se esté agotando el tema de los gastos farmacéutico".

Dijo que al ser parte de la mesa del Consejo Nacional de la Seguridad Social, están planteando eso, y que están arribando a la posibilidad de un acuerdo de modificación de la ley en este momento.

"Va a ver intereses, va a ser duro y difícil, pero nosotros creemos que si, que se va arribar a un a un acuerdo, no el que aspiramos, no un acuerdo revolucionario, pero si un acuerdo, no es que vamos a extinguir lo existente ni mucho menor, con lo existente modificado vamos a seguir marchando, si puede ver una transformación que permitan por ejemplo que algunos temas como lo que estamos hablando se le busque una salida más efectiva".