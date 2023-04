Al referirse al Ministerio Público, indicó que ha desplegado una persecución “histórica”.

SANTO DOMINGO.- Al usar su derecho a la defensa material en el conocimiento de medida de coerción en la operación Calamar, el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, se mostró contundente al decir que va a luchar hasta el último minuto de su vida para restablecer su honor, tras ser señalado como uno de los principales imputados en el caso de supuesta corrupción que, según el Ministerio Público, sustrajo más de 19 mil millones de pesos del Estado.

Al hablar ante la jueza Kenya Romero, quien se guardó el fallo para mañana martes a las diez de la mañana, el exfuncionario afirmó que en su contra no hay un solo documento, video, y que el órgano acusador solo cuenta con la declaración de “dos mitómanos cobardes, de dudosa reputación, de moral cuestionable”.

“Lo hicimos bien, lo hicimos transparente, pero más que todo eso hablan las ocho auditorias que se hicieron con tres Cámaras de Cuentas y una del sector privado y en cada una cada vez mejor en cada año”, dijo al referirse a la alegada transparencia que imperó durante su gestión en el gobierno del expresidente Danilo Medina.

Al referirse al Ministerio Público, indicó que ha desplegado una persecución “histórica” que le “costó la sangre a un presidente de la República y cinco ministros presos”, dijo.

“Se y lo sabía desde antes que como servidor público y exservidor tengo que rendir cuenta. Estoy y siempre estaré disponible para rendir cuentas porque esa es mi obligación, y en este proceso, magistrada, estaré dispuesto a comparecer donde se me indique, cuando se me indique y en el momento en que se me indique para cualquier requerimiento que pida la justicia, pero sobre todo soy el más interesado para demostrar mi inocencia, pero demostrarla con la verdad”, indicó el exfuncionario.