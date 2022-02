Refirió, que siente mucha pena y vergüenza ajena, al ver la poca calidad con que se sirven informaciones en las redes sociales.

SANTO DOMINGO.- La periodista Iluminada Muñoz, hizo un llamado a los políticos y funcionarios del país a elevar el nivel del debate sobre los diversos temas que se exponen básicamente en las redes sociales y demás medios de difusión masivos, ya que las ofensas y descalificaciones no contribriyen en nada y lo único que provocan es dolor, resentimiento y un estado de decepción al público que sigue los temas de interés nacional.

Refirió, que siente mucha pena y vergüenza ajena, al ver la poca calidad con que se sirven informaciones en las redes sociales, por parte de algunos políticos, funcionarios, y exfuncionarios, que se van directamente a lo personal en detrimento del ser humano, con calificativos que no deberían estar en el vocabulario de un político de la República Dominicana.

“Es triste ver que no hemos avanzado en cuanto al debate en nuestro país, yo acabo de mirar, antes de hacer este comentario en Twitter, como tendencia todavía la locura de “chapiadoras del poder”, definitivamente que me da muchísima vergüenza, porque en este país tenemos hombre y mujeres formado en ciencias políticas, en círculos de estudios, entonces por qué no hemos avanzado en el debate”, cuestionó Muñoz.

Muñoz, puntualizó que en otros países el debate tiene otro matiz, donde la gente se respeta y se refuta en base a argumentos fundados, donde se valora la interacción y el respeto a la diversidad de ideas y opiniones.

“Nosotros hemos visitado otros países, en cumbre de comunicación política, así como en asambleas y congresos y definitivamente cuanto le falta a la Republica Dominicana, para debatir con altura y argumentos suficientes, para poder preguntar y responder con altura y ecuanimidad”, expresó la hacedora de opinión.

Agregó que los partidos políticos deben servir como instrumentos educativos, y no exponer a la población a escuchar debates denigrantes que lo único que provocan es rechazo a la clase política por parte de la juventud y la ciudadanía en sentido general.

“Esos debates vacío no nos ayudan en nada como nación, y la mejor prueba está en los comentarios que hacen los ciudadanos en las redes sociales, comentarios irrespetuosos, tan bajos como los que hacen los políticos”, manifestó la periodista.

Concluyó diciendo, que en el país se deben instruir debates cada cierto tiempo sobre temas de interés nacional, como es el caso de otros países del continente, como México, que si se hacen verdaderos debates con altura, respeto y aprovechamiento del conocimiento.