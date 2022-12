Amable Aristy Castro fue ex diputado, ex senador, ex secretario de la Liga Municipal Dominicana, ex candidato presidencial.

REDACCIÓN.- Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento del político y empresario de Higüey, Amable Aristy Castro, personalidades y políticos han manifestado sus condolencias y pesar por su partida física.

El Obispo Jesús Castro Marte, a través de su cuenta de Twitter escribió sobre Amable Aristy y lo que representaba para Higüey.

"Don Amable Aristy Castro siempre antepuso si condición de Higüeyano a todas sus actividades. Ciudadano de grandes realizaciones y servidor por excelencia. ¡ Su deceso es motivo de luto! ¡Descanse en paz, ciudadano del servicio y la identidad provincial!", tuiteó.

Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la República, expresó su pesar por la muerte de Aristy Castro.

"Mucho pesar por el fallecimiento de Amable Aristy Castro, un político dedicado, con mucho amor a su pueblo y su gente. Qué Dios le otorgue el descanso eterno y otorgue fortaleza a todos sus familiares, a quienes envío mi más sentido pésame 🙏".

El partido político la Fuerza del Pueblo manifestó su pesar por la muerte de Aristy Castro.

"La #FuerzaDelPueblo lamenta profundamente el fallecimiento de Amable Aristy Castro, expresidente del

@SenadoRD, presidente del Partido Liberal Reformista. Dios de conformidad a sus familiares en estos momentos difíciles. Paz a su Alma", expresaron.

El senador Ramón Rogelio Genao lamentó el fallecimiento de Amable Aristy Castro, quien fue ex diputado, ex senador, ex secretario de la Liga Municipal Dominicana, ex candidato presidencial.

Se despidió con las palabras ..."Hasta Siempre Compatriota hermano y amigo ..Los 🇩🇴lloramos tu triste 😥 partida. PAZ Y CONSUELO 🙌

