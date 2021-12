Explicó que con planificación, el presupuesto, además de dar seguimiento y monitorear las ejecuciones de las políticas públicas, se puede hacer una buena distribución de los recursos públicos.

Santo Domingo.- Al encabezar este miércoles el primer encuentro-taller nacional de Planificación y Gestión Pública en el Gobierno del Cambio, realizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el presidente Luis Abinader aseguró que en su gestión se está haciendo un uso pulcro de los recursos públicos, por lo que pese a la crisis económica generada por la pandemia del covid-19, están reencauzando el país por la senda del desarrollo y de la institucionalidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de la gente.

Explicó que con planificación, el presupuesto, además de dar seguimiento y monitorear las ejecuciones de las políticas públicas, se puede hacer una buena distribución de los recursos públicos.

“Ya lo dije antes y lo repito: no se planifica para fracasar, se fracasa al no planificar. Hoy le agrego: También se fracasa si no se presupuesta sobre lo planificado, si no se le da seguimiento y si no se monitorea lo que se ejecuta”, expresó el mandatario.

Al mismo tiempo, exigió a MEPYD que, a partir del 2022 de seguimiento más cercano y sistemático a la ejecución de las prioridades y me mantenga constantemente informado de ese avance.

Además, que se coordine con DIGEPRES, con el MAP, con Compras Públicas y la Contraloría, para que se acelere la ejecución de lo que respecta a las prioridades de gobierno.

Asimismo, el viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, presentó un resumen de los compromisos de la articulación y la planificación.

En la actividad, en un hotel de la capital, fueron presentados los resultados del proceso de planificación desarrollado durante el 2021, junto a las distintas instituciones del Gobierno dominicano.

Además, se compartió el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2021-2024, aprobado por el Consejo de ministros y ministras y se dieron a conocer las herramientas diseñadas para la articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas a implementar.