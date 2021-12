Las embarazadas que no cuentan con documentación no les permiten hacerse estudios en centros de salud.

Por Sandy Cuevas

SANTO DOMINGO.- A pesar de la disposición de las autoridades de que no serían atendidas parturientas haitianas en centros de salud públicos a menos que sea una emergencia, las mismas siguen recibiendo sus consultas de manera normal, aunque aquellas que no poseen documentos no pueden realizarse estudios requeridos dentro de hospitales.

Aunque se había anunciado que las mujeres haitianas que no tengan documentos no iban a ser atendidas en los hospitales, este martes se pudo constatar que las parturientas continúan acudiendo de manera habitual a sus consultas.

Tal es el caso de Rosa Lilian, quien en compañía de su hija visitó la mañana de este martes su médico y aseguró que durante los ocho meses de gestación que tiene su progenitora nunca han dejado de atenderla.

Pero la misma suerte no corrió, Woulite plilogeune, quien informó que llegó a las 5 de la mañana al hospital San Lorenzo de Los Minas, referido desde el hospital municipal de Boca Chica con una indicación de varios estudios y no fue atendida su esposa por no poseer documentos.

Hospitales como el Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas, La Maternidad de la Altagracia y el Hospistal de la Mujer el flujo de parturientas haitianas era de manera normal.

El detonante para que las autoridades tomen las medidas se da, luego de que supuestamente en los últimos cuatro años, el número de embarazadas procedentes de Haití lleva un ritmo acelerado, ya que la cantidad de parturientas se proyecta a sobrepasar la de las dominicanas que dan a luz en los hospitales y supuestamente han consumido unos 10 mil millones de pesos.