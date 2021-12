La madre de Adam Trinidad manifestó que su vástago salió de su vivienda con una pequeña mochila que habitualmente cargaba con rumbo hasta el momento desconocido.

SANTO DOMINGO.- Sumergidos en la incertidumbre permanecen desde hace aproximadamente dos meses, los familiares de un joven cuyo cuerpo habría sido encontrado en Alemania, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana que hasta el momento supuestamente se ha negado a presentar las evidencias que confirmarían que el cadáver, presuntamente sepultado en el país europeo, pertenece a su pariente.

La desesperación intenta desvanecer las esperanzas que aún tiene Adalgiza Trinidad de ver con vida a su hijo, quien desde hace aproximadamente ocho semanas no tiene información sobre su paradero.

“Yo digo qué tan lejos puede estar mi hijo por ahí por Alemania, qué le podía pasar a él por la cabeza ir tan lejos por ahí”.

La madre de Adam Trinidad manifestó que su vástago salió de su vivienda con una pequeña mochila que habitualmente cargaba con rumbo hasta el momento desconocido.

“Yo no sé si estoy gritando a mi hijo o a quién estoy gritando porque ellos no han enseñado nada, no han enseñado ni la autopsia si fue él que se murió ni nada, ellos no ha enseñado nada”.

“Y lo que me contestaron allá que el cónsul de Alemania no iba a llamar por una videoconferencia, en una videoconferencia que ellos nunca llamaron, nunca enseñaron nada como ella me dijo, que me iba a enseñar documentos, el cuerpo de él, cómo estaba”

Además, la progenitora del joven de 22 años sostuvo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se le están colocando trabas para el traslado de los restos presuntamente de su hijo.

“Ellos me están pidiendo siete mil euros, siete mil euros a una gente, mire donde nosotros vivimos, a donde una gente va a encontrar siete mil euros”

Trinidad, quien es el menor de seis hermanos, se dedicaba a realizar diferentes trabajos de manera informal y nunca manifestó intención de viajar al exterior.

“Hay una mentira, entre ellos hay una mentira, no sé cuál es, no sé a qué se debe que eso es lo que nosotros queremos porque ayuda para nosotros poder ir allá y chequear qué es lo que ha pasado”.

Adam Trinidad está a la espera de su primer hijo, cuya esposa tiene un embarazo de siete meses.

“Los familiares de Adam Trinidad aspiran a que en las próximas horas la Cancillería muestre las evidencias que confirmen que el cadáver señalado por las autoridades pertenece a su pariente”.