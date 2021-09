“Yo no tengo codinombre, no disolví compañía, yo no cerré cuenta de banco, la cuenta está ahí, el dinero está ahí”, dijo en referencia a estas características.

SANTO DOMINGO.- Conrado Pittaluga, acusado de recibir sobornos de la constructora Odebrecht, aseguró hoy que su manejo financiero no se corresponde con la manera en la que la empresa confesó hacía el pago de las coimas para la adquisición de obras en el país.

“El pago de mis honorarios, el manejo que yo he hecho de mi dinero, no encaja dentro de las características que refiere”, dijo Pittaluga en su intervención final previo a la deliberación del tribunal que deberá emitir la sentencia del caso.

Pittaluga recordó a las juezas que uno de los testigos explicó que el dinero dado para sobornos guardaban cuatro características y que el manejo que él ha hecho de su dinero no se corresponde con esas

El acusado señaló como perversas las actuaciones. “No solamente es el Ministerio Público que ha sino perverso sino la propia compañía Odebrecht”.

