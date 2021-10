El llamado del partido opositor sucede apenas un día después de que el Poder Ejecutivo publicó una comunicación donde defiende la transparencia y honradez del mandatario.

SANTO DOMINGO.- El PLD emplazó al presidente Abinader a actuar con transparencia y permitir que las autoridades tributarias realicen las pesquisas sobre el cumplimiento de su obligaciones fiscales, luego de que la investigación periodística Pandora Papers, en la cual participó El Informe con Alicia Ortega y reveló que el gobernante es propietario de dos empresas “offshore” con sede en Panamá.

Diputados oficialistas defendieron al mandatario por la transparencia que han demostrado durante su gestión.

El llamado del partido opositor sucede apenas un día después de que el Poder Ejecutivo publicó una comunicación donde defiende la transparencia y honradez del mandatario.

En su reacción a la misiva el PLD aseguró que las empresas Littlecot inc y Padreso S.A. divulgadas en la denominada investigación Pandora Papers y presentadas en el programa el Informe con Alicia Ortega, no están incluida en la declaración jurada de bienes del presidente Abinader.

A través de su secretario general, el partido morado cuestionó que por un lado el jefe de estado utilice instrumentos financieros para evadir impuestos y por otro prometa al pueblo una gestión transparente de los recursos públicos.

Además señalaron que el accionar del presidente Abinader lejos de convencer a inversionistas podría generar desconfianza en los mercados internacionales.

El vocero del bloque de diputados del PRM defendió la manera que ha actuado el presidente al tiempo que le instó a continuar el camino contra la corrupción.

Según el vocero de la presidencia en su Declaración Jurada de Patrimonio, el presidnete Abinader incluyó todas las compañías offshore manejadas bajo un fideicomiso familiar.

En los más de 11 millones de documentos, trabajados por el consorcio de periodistas de investigación internacional también se revelan nombres de ex funcionarios del país, tal es el caso de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, ex ministro de Hacienda Donald Guerrero y el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.