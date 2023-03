Charlies Mariotti señaló que el presidente Luis Abinader, "con ese Ministerio Público que le pertenece, se ha propuesto destruir al PLD. Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo".

SANTO DOMINGO.- Luego de que el Ministerio Público realizara 40 allanamientos y apresara a varios exfuncionarios, entre ellos José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero, mediante la Operación Calamar la madrugada del domingo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fijó su posición al respecto.

"La discusión sobre inocencia o culpabilidad corresponde únicamente a la justicia. Nuestra única posición es y siempre ha sido el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación dominicana, en fondo y en forma, siempre respetando la dignidad de los investigados y la presunción de inocencia. Más no podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un Ministerio Público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader", expresó el secretario general del PLD.

En una rueda de prensa, Charlies Mariotti señaló que el presidente Luis Abinader, "con ese Ministerio Público que le pertenece, se ha propuesto destruir al PLD. Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo. Le repito, al PLD no lo saca nadie de las calles, pues en el PLD no tenemos miedo".