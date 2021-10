Según el informe preliminar, el cabo Janli Disla Batista alegó que el suceso se produjo porque momentos antes, había sido impactado por ella, en su yipeta, mientras él desplazaba en una motocicleta con su familia.

SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional informó que el cabo que mató a la arquitecta Leslie Rosado de un disparo en la cabeza se le escapó el tiro, porque supuestamente no se percató que la pistola estaba manipulada.

Según el informe preliminar, el cabo Janli Disla Batista alegó que el suceso se produjo porque momentos antes, había sido impactado por ella, en su yipeta, mientras él desplazaba en una motocicleta, junto a su esposa embarazada y dos hijos suyos, en Boca Chica.

"Leslie Massiel Rosado a bordo de una jeepeta, marca Mercedes Benz los impactó por detrás abandonando el lugar y dejándolos tendidos en el pavimento por lo que Disla se auxilió de una persona desconocida para darle seguimiento al vehículo el cual entró a la calle Duarte de Boca Chica conduciendo a una alta velocidad y retornó frente al destacamento de la policía con destino a la calle Mella en la vía contraria donde le trancaron el tránsito los vehículos y empezó hacerle parada tocándole en varias ocasiones el cristal del lado del conductor con su arma de reglamento sin percatarse de que esta estaba manipulada", indica el reporte.

Detalla que Disla Batista en sus declaraciones dijo que en esas circunstancias se le escapó el disparo por lo que al ver que era una mujer la llevó al hospital y posteriormente fue a la dotación policial más cercana donde presta servicios.

La vocera la institución expresó en una rueda de prensa que el cabo Janli Disla Batista está bajo arresto y que profundizan las investigaciones.

Aclaró que el agente no estaba en servicio al momento del incidente

