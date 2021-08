"Yo no estoy renunciando de la policía, yo lo que quiero es que se resuelva mi problema", manifestó.

SANTO DOMINGO.- Un miembro de la Policía Nacional que supuestamente sufre de diabetes, realizó un video pidiendo al presidente de la República que lo ayuden y que lo consideren.

"Me dirijo al presidente de la República, yo no quería hacer el video, me aconsejaron que no lo haga pero estoy cansado, yo soy una persona diabética y tengo problemas en los pulmones y no me quieren ayudar. Yo estaba de servicio en Pedernales, se cansaron de llamarme pero yo no pude salir porque las piernas no me abarcan, yo no puedo estar parado más de una hora", sostuvo.

Dijo que en el área médica de la Policía Nacional tienen su récord, en las cuales saben su problema de que no puede trabajar.

"Mi solicitud de pensión ya está en retiro, quizás esto no tenga validez, por eso me lo aconsejaron que no haga el video, yo me asfixio, la azúcar me sube a cada rato, además presidente ¿para que sirve el carnet de la policía?, ".

Asimismo denunció que ese hospital es una carnicería, "yo he llegado con la azúcar en 500 y me mandan para mi casa, porque no es un familiar de ellos.

"Y hago un llamado a las redes sociales, a Alicia Ortega y a Huchy Lora porque de ahora en adelante mi vida corre peligro".

Dijo que se sacó un apartamento en la gestión pasada con el general Ney Aldrin estaba ahí, y que se cogieron su bono en el cual apartó con 10,000 pesos y no se lo dieron.