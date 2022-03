Dijo que la ciudadanía solo se ve la parte agria y se enfrentan al maestro cuando exigen sus reivindicaciones.

SANTO DOMINGO.- "En este gobierno y en otros gobiernos cuando a los políticos le surge la necesidad de que se paralice la docencia porque van a utilizar la escuela en una actividad propiamente del partido lo hacen, pero esas criticas no salen", dijo el presidente de la ADP en Santiago, Miguel Jorge, al ser cuestionado de por qué están paralizado la docencia en un momento idóneo.

Dijo que la ciudadanía solo se ve la parte agria y se enfrentan al maestro cuando exigen sus reivindicaciones.

Sostuvo que parte de los retrasos que tiene la educación es porque se le ha puesto toda la responsabilidad de los niños en mano de los maestros, cuando la primera responsable de la educación es la familia, refiriéndose a la tanda extendida.

"Duele tanto y molesta tanto que en el día de hoy no haya docencia en el país porque los maestros van hacer una protesta, pero esas personas que se irrita y molesta no se detiene a pensar que los maestros nadamás no piden salarios, sino también solicitando que se atienda a la comunidad educativa".