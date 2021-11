La ausencia del abogado del apresado teniente coronel Kelman Santana Martínez fue lo que motivó en esta ocasión el aplazamiento de la medida.

Santo Domingo.- Será el próximo martes cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la solicitud de medida de coerción contra los 13 apresados por su presunta vinculación en el supuesto entramado de corrupción que desviaba fondos millonarios de instituciones castrenses, develado mediante la operación Coral 5G.

La ausencia del abogado del apresado teniente coronel Kelman Santana Martínez fue lo que motivó en esta ocasión el aplazamiento de la medida.

Al salir de la sala de audiencias el abogado del ex jefe de Cestur, Juan Carlos Torres Robiou, aseguró que a la gerente del banco de Reservas, Esmeralda Ortega Polanco, también implicada en el caso, fue apresada para proteger a otras personas, cuyos nombres se reservó.

“La tienen bajo arresto a ella y están presionando y combinándole, no sé si para guardar silencio o protegerla y no estoy diciendo que Wilson lo esté haciendo o Yeni Berenice, pero están protegiendo a un personaje que está mandando en el banco de reservas que es el responsable de todo lo que está pasando”.

Asimismo, los representantes de los demás implicados criticaron el accionar del Ministerio Público, tras asegurar que los arrestos y acusaciones de sus clientes son infundadas y tienen como demostrar las acciones por las cuales son señalados.

Mientras que el Ministerio Público no descartó que continúen los allanamientos por el caso.

“En RD ya no hay intocables, en RD ya nadie está por encima de la ley y de todo el que el MP tenga evidencia de que cometió un delito será presentado ante los tribunales. Como esto es una investigación abierta puede continuar los allanamientos y los interrogatorios, así como todas las diligencias necesarias”, puntualizó Wilson Camacho, titular de la Pepca.

Los 13 apresados, entre quienes figuran el ex jefe de Cestur Juan Carlos Torres Robiou, los también generales Julio Camilo de los Santos Viola, ex jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina y Boanerges Reyes Batista del Ejercito, fueron trasladados hasta la sala de audiencias bajo un amplio dispositivo de seguridad.

De acuerdo con el Ministerio Público la supuesta red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movía al menos 4 mil 500 millones de pesos y le fueron ocupadas 125 propiedades durante los allanamientos.

Para el segundo grupo apresado por su alegada vinculación en la Operación Coral el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

La audiencia fue fijada para este martes 30 de noviembre a las 9 de la mañana.